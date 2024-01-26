Зверев: с Медведевым невозможно играть, если ты не на 100% готов физически

Немецкий теннисист, шестая ракетка мира Александр Зверев высказался о своём состоянии по ходу матча полуфинала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором он в пяти сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву, третьей ракетке мира, упустив преимущество в два сета.

«Всё австралийское турне я играл очень хорошо. На самом деле, уже несколько месяцев я хорошо играю, так что сегодняшнее поражение разочаровывает. Больше и сказать нечего.

Помешал ли мне момент, когда Медведев попросил посмотреть повтор и нарушил ритм игры? Насколько я помню, это было при 6:5 в четвёртом сете, и я довольно легко удержал тот гейм, так что нет. В этом случае – нет, не помешало. Меня больше расстраивает, что я не смог взять свою подачу при 5:4 на тай-брейке, проиграл оба очка. Первое из этих очков, там вообще не повезло. Это меня расстраивает больше.

Когда ход матча начал переворачиваться? В концовке второго сета начали уходить силы. Уже не было прежней свежести. Я немного болею, заболел после матча с Алькарасом. Небольшая температура и всё такое. Это, естественно, не пошло на пользу при восстановлении, а я ведь много отыграл.

Так что да, стали уходить силы в концовке второго сета, а с ним невозможно играть, если ты не на 100% готов физически. Потому что он буквально ничего не тебе не даёт. Он заставляет тебя отрабатывать каждое очко, а когда ты уже не можешь это делать, становится очень трудно. Да, я был очень близок в третьем и четвёртом сетах, но я уже не был таким же игроком, как в первых двух сетах. Просто держался. Не проигрывал свои подачи, но если в первых двух сетах подача шла лучше некуда, то дальше это пропало», — сказал спортсмен на пресс-конференции после матча.