Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников назвал фаворита в мужском финале Australian Open

Кафельников назвал фаворита в мужском финале Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финального матча Australian Open — 2024, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Игра пройдёт в воскресенье, 28 января.

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Синнер фаворит в финальном матче Australian Open, исходя из того, кто и как играет сейчас. Синнер выглядит предпочтительнее», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в полуфинале Australian Open — 2024 Янник Синнер обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. В свою очередь, Даниил Медведев оказался сильнее немецкого спортсмена Александра Зверева со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Материалы по теме
Вот это боец! Медведев снова ушёл с 0:2 по сетам и 3-й раз шагнул в финал Australian Open
Вот это боец! Медведев снова ушёл с 0:2 по сетам и 3-й раз шагнул в финал Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android