Кафельников назвал фаворита в мужском финале Australian Open

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финального матча Australian Open — 2024, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Игра пройдёт в воскресенье, 28 января.
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«Синнер фаворит в финальном матче Australian Open, исходя из того, кто и как играет сейчас. Синнер выглядит предпочтительнее», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в полуфинале Australian Open — 2024 Янник Синнер обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. В свою очередь, Даниил Медведев оказался сильнее немецкого спортсмена Александра Зверева со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.
- 26 января 2024
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