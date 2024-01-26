Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео розыгрыша из 51 удара в первом сете полуфинала AO-2024 между Медведевым и Зверевым

Видео розыгрыша из 51 удара в первом сете полуфинала AO-2024 между Медведевым и Зверевым
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 января, на Открытом чемпионате Австралии — 2024 состоялся полуфинальный матч турнира, в котором за выход в финал боролись третья ракетка мира из России Даниил Медведев и шестая ракетка мира из Германии Александр Зверев. Первые два сета встречи остались за немцем, затем россиянин перевернул игру и вырвал победу со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

В конце первого сета, при счёте 5:6 (40:40) теннисисты провели розыгрыш из 51 удара. Его выиграл Александр Зверев, который позже и забрал партию.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео розыгрыша из 51 удара в матче Медведева и Зверева.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

В финале Даниил Медведев поборется за титул чемпиона Australian Open с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

Материалы по теме
Вот это боец! Медведев снова ушёл с 0:2 по сетам и 3-й раз шагнул в финал Australian Open
Вот это боец! Медведев снова ушёл с 0:2 по сетам и 3-й раз шагнул в финал Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android