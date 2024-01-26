Видео розыгрыша из 51 удара в первом сете полуфинала AO-2024 между Медведевым и Зверевым

Сегодня, 26 января, на Открытом чемпионате Австралии — 2024 состоялся полуфинальный матч турнира, в котором за выход в финал боролись третья ракетка мира из России Даниил Медведев и шестая ракетка мира из Германии Александр Зверев. Первые два сета встречи остались за немцем, затем россиянин перевернул игру и вырвал победу со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

В конце первого сета, при счёте 5:6 (40:40) теннисисты провели розыгрыш из 51 удара. Его выиграл Александр Зверев, который позже и забрал партию.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео розыгрыша из 51 удара в матче Медведева и Зверева.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

В финале Даниил Медведев поборется за титул чемпиона Australian Open с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.