Даниил Медведев — Янник Синнер: когда финал AO-2024, во сколько начало матча

В воскресенье, 28 января, в Мельбурне состоится мужской финал Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором за титул поборется российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира. Его соперником будет четвёртая ракетка мира из Италии Янник Синнер. Матч пройдёт на Род Лэйвер Арене и начнётся приблизительно в 11:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Янника Синнера за звание чемпиона Australian Open.

Ранее Даниил Медведев и Янник Синнер играли друг с другом девять раз, россиянин выиграл шесть матчей, итальянец — три. При этом все победы Синнера случились во второй половине прошлого сезона: он обыгрывал Медведева в финале турниров в Пекине и Вене, а также в полуфинале Итогового турнира ATP.