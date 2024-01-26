Медведев — о своём первом финале «Шлема»: не знал, что чувствовать, как играть, как биться

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, в преддверии финала Открытого чемпионата Австралии, в котором он встретится с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером, для которого это будет первый финал турнира «Большого шлема», поделился воспоминаниями о своих первых финалах на турнирах ATP и на «Шлемах».

«Мой первый финал был сумасшедшим, потому что в то время я не так хорошо знал свой теннис, как сейчас. Я тогда только выбился в топы. Впервые пробился в топ-10 где-то через месяц после Уимблдона, перед US Open, играл против Рафы. Я не очень понимал, что чувствую. И я легко проиграл Рафе финал в Канаде. Кажется, счёт был 3:6, 0:6 или 1:6 (финал Монреаля-2019 окончился со счётом 3:6, 0:6. — Прим. «Чемпионата»).

На первом «Шлеме» не знал, что чувствовать, как играть, как биться. Первые два сета были равными, был только один брейк, но я чувствовал, что ничего не могу сделать. Чувствовал себя ужасно. Потом был сумасшедший камбэк. К сожалению, не смог выиграть, но это безумная история. Тогда я ещё больше поверил, что могу это сделать.

Посмотрим, каково будет Яннику. Не могу предсказывать, но у меня есть этот опыт. Я знаю, что надо бороться и пытаться», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, первый финал на турнирах «Большого шлема» Даниил Медведев провёл в 2019 году. Тогда он проиграл в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.