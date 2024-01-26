Медведев стал 8-м теннисистом в истории, выигравшим 1/4 и 1/2 финала AO в пяти сетах

Сегодня, 26 января, российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, в полуфинале одержав победу над немцем Александром Зверевым, шестой ракеткой мира, в пяти сетах, совершив камбэк с 0:2 по партиям. Спортсмен стал восьмым теннисистом в истории, которому удалось выиграть четвертьфинал и полуфинал Australian Open в пяти сетах.

Напомним, в четвертьфинале Медведев обыграл девятую ракетку из Польши Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. В полуфинале он одержал победу над Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Такой же результат ранее показывали только Мервин Роуз (Австралия, 1953), Алекс Ольмедо (США, 1959), Дик Креали (Австралия, 1970), Джон Ньюкомб (Австралия, 1975), Стив Дентон (США, 1982), Марат Сафин (Россия, 2004) и Маркос Багдатис (Кипр, 2006).

Отметим, что только Ольмедо в 1959 году и Ньюкомб в 1975 году смогли одержать победу в финале турнира, а после того, как в 1980-х годах Australian Open перешёл на семираундовую сетку с участием 128 игроков, это пока не удалось никому.