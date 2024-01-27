Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: белоруска взяла первый сет в финале Australian Open
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с китаянкой Чжэн Циньвэнь (15-я в рейтинге WTA).
Первый сет завершился победой белорусской теннисистки со счётом 6:3.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024.
Australian Open (ж). Финал
27 января 2024, суббота. 11:45 МСК
15
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|3
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Напомним, китайская теннисистка ещё никогда в карьере не обыгрывала соперницу, находившуюся в момент матча в топ-3 рейтинга WTA.
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