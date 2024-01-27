Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: белоруска взяла первый сет в финале Australian Open

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с китаянкой Чжэн Циньвэнь (15-я в рейтинге WTA).

Первый сет завершился победой белорусской теннисистки со счётом 6:3.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024.

Напомним, китайская теннисистка ещё никогда в карьере не обыгрывала соперницу, находившуюся в момент матча в топ-3 рейтинга WTA.