Соболенко рвётся защитить титул на Australian Open! Но чем ей ответит китаянка? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня Australian Open – 2024. В субботу у мужчин будет выходной, а женщины на центральном корте Мельбурн-парка разыграют финал одиночного разряда. До этой стадии добрались прошлогодняя финалистка Арина Соболенко и дебютантка этой стадии ТБШ китаянка Чжэн Циньвэнь. На пути к решающему матчу белоруска не отдала никому из соперниц ни одного сета. Китаянка же трижды добиралась до третьего сета, но победу не упустила. Девушки ранее встречались лишь однажды — в четвертьфинале US Open – 2023 сильнее оказалась белорусская теннисистка. Сумеет ли Арина защитить прошлогодний титул? Следите за всеми событиями игрового дня в нашем лайве.
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