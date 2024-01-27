Дмитриева: на Australian Open Соболенко ни с кем не испытала трудностей, это был её турнир

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу белоруски Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Напомним, в финале Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 15-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (15).

«В матче Циньвэнь — Соболенко силы были неравны, подавляющее преимущество Арины. Счёт мог быть ещё более убедительный, хотя и финальный тоже впечатляющий. Арина была лучше и в силе, и в мастерстве. Китаянка сопротивлялась как могла, но отвечать ей было нечем.

Это был турнир Соболенко. Она полностью прошла его хорошо, ни с кем не испытывала трудности. Может быть, было волнение в игре с Гауфф, но это скорее психологический фактор», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.