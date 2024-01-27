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Рохан Бопанна и Мэттью Эбден выиграли АО-2024 в парном разряде

Рохан Бопанна и Мэттью Эбден выиграли АО-2024 в парном разряде
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Вторые сеяные Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия) переиграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори в финале Australian Open — 2024 в парном разряде (7:6 (7:0), 7:5).

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Бопанна/Эбден выполнили восемь подач навылет, допустили четыре двойных ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету итальянцев один эйс, две двойных ошибки. Также они не смогли реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Australian Open — парный разряд (м). Финал
27 января 2024, суббота. 13:50 МСК
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		5
7 7 		7
         
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
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