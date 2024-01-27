Рохан Бопанна и Мэттью Эбден выиграли АО-2024 в парном разряде

Вторые сеяные Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия) переиграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори в финале Australian Open — 2024 в парном разряде (7:6 (7:0), 7:5).

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Бопанна/Эбден выполнили восемь подач навылет, допустили четыре двойных ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету итальянцев один эйс, две двойных ошибки. Также они не смогли реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.