«Нет ничего важнее того, чем мы занимаемся сейчас». Тренер Дубров — о работе с Соболенко

Тренер второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко, чемпионки Australian Open — 2024, Антон Дубров рассказал, как менялась система работы с теннисисткой за годы сотрудничества. Специалист входил в команду спортсменки с её первых выступлений в про-туре, а в 2022 году стал её основным тренером.

«Сейчас Арина гораздо лучше скрывает свои эмоции. Думаю, она понимает, когда надо успокоиться. Что бы ни происходило, как бы ни складывался матч, она знает, что надо делать. Может, она не всегда так делает, но понимает, что происходит. Знает, что если не сдержать эмоции, то она потеряет контроль. Сейчас она по крайней мере понимает, что надо вернуться к своему ритму, своей обычной работе. Понимает, когда надо стоит больше контролировать себя.

В наш первый год работы с Ариной половина наших разговоров с Джейсоном была об Арине как о человеке. Говорили о том, что прежде всего надо работать с человеком, а потом уже – со спортсменом. Арина всегда хочет веселиться, но также старается соблюдать баланс между весельем и дисциплиной. Она продолжает работать и наслаждается процессом. На корте много давления, но есть и удовольствие, веселье. Сейчас она улыбается на корте. Так что в первый год мы говорили о том, что надо решить проблему человека, а потом будем работать со спортсменом.

Если любой попробует работать над собой, скажем, в тренажёрном зале, то несколько дней надо себя заставлять, а потом ты уже ничего не хочешь. Хочется просто лечь, посмотреть телек, что угодно. Надо поймать себя в эти моменты, подумать, что с этим делать. В такой момент ты не можешь просто работать над физикой, надо добавлять работу над менталкой. Не надо работать на 100 или 150%. Работай на 70%, но качественно. Тут то же самое. Так что сегодня мы насладимся победой, а через пару дней вернёмся к делу. Надо продолжать работать.

Это пошло от нас с Джейсоном, мы думаем, что можно улучшить. Мы можем стать лучше, и если не давать себе передышку, ладно, можно расслабиться, насладиться победой, но мы несём ответственность за игрока, и должны поддерживать этот уровень с нашей стороны, чтобы она тоже это делала. Она очень мотивирована, но иногда дни могут быть почти что адом, когда ты просто ничего не хочешь делать. В эти моменты команда очень важна.

Джейсон последние пару лет мало спал, а я всё думал, откуда у него столько энергии продолжать. У него же столько работы и всего остального. Он сказал, что всегда может дать себе пять минут расслабиться, но когда приходит время для дела, то это становится самым важным. Я здесь и выложусь на 100%.

Нет ничего важнее того, чем мы занимаемся сейчас. Мы стараемся включать это в тренировки, в разговоры. Как бы ты себя не чувствовал, может, у тебя батарейки только на 40% осталось и бегать ты не можешь – ладно, давай будем делать вот это, но на максимально возможном уровне», — рассказал Дубров на пресс-конференции после финала Открытого чемпионата Австралии.