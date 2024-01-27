«Хочется верить, что там что-то есть, что папа смотрит». Соболенко — о втором титуле АО

Арина Соболенко во впечатляющей манере выиграла Australian Open – 2024 и стала первой теннисисткой с 2013 года, которая смогла защитить этот титул. В финале белоруска не испытала трудностей с Чжэн Циньвэнь – 6:3, 6:2.

На пресс-конференции Арина рассказала об исполнении своей мечты, выразила надежду, что папа, умерший в 2019 году, смотрит на неё с небес и гордится (она пообещала ему выиграть два «Шлема» к 25 годам, и сдержала обещание). Рассказала о том, как сильно изменилась внутренне, и о желании выиграть «Ролан Гаррос» или Уимблдон.

«Не хотела быть той, кто выиграл один раз и исчез»

— Арина, вы сегодня доминировали. Поздравляю со вторым титулом Australian Open. Поделитесь ощущениями?

— У меня нет слов! Не знаю, как описать свои эмоции. Очень-очень счастлива и горжусь всем, чего смогла достичь. Очень довольна своим уровнем игры. Чжэн – великолепный игрок и очень сложный соперник. Очень счастлива, что победила.

— Мы видели, как вы танцуете с командой, как разминаетесь с шариками. Насколько вам важно веселиться между матчами?

— Главное в нашем деле – веселиться и наслаждаться процессом. Мы с командой постоянно творим всякие безумные вещи (улыбается). Это помогает мне сохранять концентрацию на корте. На корте и так достаточно давления, так что вне корта мы стараемся не усложнять, веселиться, чтобы все получали удовольствие от процесса.

— На корте и вне корта вы кажетесь совершенно разным человеком. На корте вы страшный соперник, а вне корта мы знаем, какая вы. Вам нужно было время, чтобы стать той Ариной, которая на корте?

— Это хорошо, что на корте и вне корта я разная. Если была бы одинаковой, у меня бы не было такой команды. Думаю, я была бы одна (улыбается). Нужно было много времени, чтобы я стала на корте такой, как сейчас. Чтобы контролировала себя, лучше себя понимала. Это был долгий путь.

Сказала так, будто собираюсь после сегодняшнего завершить карьеру (смеётся). Но нет, думаю, ещё слишком рано. Я ещё могу что-то сделать.

— Вам важно было выиграть второй «Шлем», показать, что это был не единичный случай?

— Да, на самом деле думала о том, что не хочу быть кем-то, кто выиграл один раз, а потом исчез. Хотела показать, что я могу стабильно быть здесь и выиграть ещё один титул. Надеюсь, выиграю больше двух, но для меня это было очень важно. Какой бы ни был результат, выиграли или проиграли, мы всегда упорно работаем и стараемся улучшить мою игру. Вся суть в процессе, в дисциплине, в том, чтобы всегда проявлять себя и упорно работать.

— Ощущения перед этим финалом отличались от прошлого года и от финала US Open?

— Пожалуй, немного. Я не так сильно расчувствовалась на корте, но перед матчем ощущения были такими же. Ждёшь, уже не терпится начать. Весь в нетерпении. Вне корта по-прежнему много эмоций, но, когда выходишь на корт, думаешь – так, кажется, всё под контролем, я эмоционально готова.

Если сравнивать с прошлым годом, то всё совершенно иначе. Если с US Open, то тоже по-другому. Я лучше контролирую себя, не забиваю голову лишними вещами, фокусируюсь на себе. В этом главная разница.

«Хочется верить, что там что-то есть. Что папа смотрит на меня и гордится»

— На корте вы упомянули свою семью. Уже поговорили с родными? Есть ощущение, что они очень далеко?

— Да, я сильно по ним скучаю. Конечно, мы на связи, на телефоне, но телефон – это не реальная жизнь. Конечно, поговорила с мамой. Там уже спорят, куда отправится трофей. Кстати, она сейчас в бешенстве (улыбается).

Чувствовала, что они очень далеко, но очень рада, что мы смогли увидеться на предсезонке в Дубае. Так что мы далеко друг от друга, но не очень. Я по ним очень скучаю.

Я никогда не говорю о них в своих речах, но хотела напомнить им, как много они для меня значат и что они – моя главная мотивация. Всё, что я делаю, я делаю для них.

— Три финала, два титула на харде. На харде вам играется лучше всего или на других покрытиях вы можете достигнуть таких же результатов?

— Думаю, что доказала в прошлом году, что могу играть на любом покрытии. В тех двух полуфиналах меня захлестнули эмоции. Я играла против невероятных игроков, и они показали невероятный уровень, но мне кажется, что те полуфиналы я упустила из-за эмоций.

Но если я буду продолжать работать так же, как сейчас, то смогу сделать то же самое на грунте и на траве. Продолжаю пахать и, надеюсь, в этом году достигну такого же результата на грунте или на траве.

— Год назад все задавались вопросом, сможете ли вы хотя бы один «Шлем» выиграть. В трудные времена сомневались в этом или всегда верили, что сможете?

— Был момент, когда я не верила, что однажды выиграю «Шлем». Особенно когда постоянно делала двойные ошибки и не могла наладить свою подачу. Было много взлётов и падений. Но я не могла просто сдаться. Чувствовала, что надо просто продолжать делать своё дело. Мне надо было продолжать биться за свою мечту. Хочется верить, что там что-то есть… Что папа смотрит на меня и гордится мной. Ради семьи я не могла всё бросить.

Конечно, был момент, когда думаешь – наверное, я никогда не выиграю «Шлем». Но надо продолжать работать и пытаться снова и снова. В конце будет видно, суждено тебе или нет. Надо просто отбросить негативные мысли.

— Прошлый год сложился для вас потрясающе, но были и тяжёлые поражения. Как у вас получилось обернуть их себе на пользу, а не наоборот?

— Думаю, всё приходит с опытом. Без тяжёлых поражений не будет больших побед. Конечно, я была подавлена после этих матчей. Плакала, ломала ракетку, сходила с ума. Но через день-другой мы садились с командой и думали – ладно, что нам надо сделать, чтобы исправить это, чтобы такого больше никогда не происходило? Это процесс, надо просто получать от него удовольствие, верить в него и в то, что в следующий раз ты сможешь лучше.

«Я знаю, что всю мою жизнь всё это не было пустой тратой времени»

— В сериале вы говорили, что хотите выиграть два «Шлема» к 25 годам. Насколько важно для вас продолжать открывать себя миру с человеческой стороны?

— Это было очень важно. Я об этом мечтала. Ещё столько всего надо достичь! У меня ещё столько целей. Думаю, очень важно быть открытой. Я хотела иметь настоящую связь с фанатами, рассказать им свою историю.

Возможно, она кого-то вдохновит, кому-то поможет. Теперь, когда у меня два «Шлема», это придаёт ещё больше уверенности и веры в себя. Я знаю, что всю мою жизнь всё это не было пустой тратой времени, что я всё делала правильно. Я там, где мне суждено быть. Это очень важно.

— Победа в прошлом году помогла вам ментально, вы стали играть более свободно или всё как раньше?

— Знаете что? Я на самом деле думала, что та победа поможет мне стать более свободной, не переживать о разных вещах. Но нет, всё как раньше. Всё равно очень хочешь выиграть, всё равно упорно работаешь для этого, всё равно надо проявлять себя и бороться за победу, показывать свой лучший уровень.

Раньше я смотрела, как все чемпионы плачут после каждого «Шлема» и думала – да ладно, ты уже раз 15 выиграл. Сейчас-то что плакать уже? А сейчас чувствую, что понимаю, почему они каждый раз плачут. Потому что каждый раз то же самое давление, те же самые ожидания. Ты так же сильно этого хочешь. Эмоций всегда много. Всё как раньше (улыбается).

— Раньше у вас не шла подача, а теперь у вас одна из лучших подач в туре. Это успокаивает вас во время матча, меняет ваш настрой или стратегию?

— Да, тот плохой год помог мне понять, что, даже если подача не идёт, я всё равно способна биться, плюс хорошо играю на приёме и могу биться. Сейчас чувствую больше контроля на своей подаче. Даже если я уступаю в счёте или соперник делает брейк, я не начинаю психовать, как раньше. Верю, что, что бы ни случилось, я способна биться. У меня много всякого оружия, не только подача.

— Вы говорили о своём отце. Есть ощущение, что иногда играете в память о нём?

— Перед прошлогодним «Шлемом» так и было, но с тех пор он – моя главная мотивация. Он был для меня всем. Но сейчас у меня есть мама, сестра, которая здесь со мной, и о них я тоже должна думать. Но я чувствую, что он всегда рядом со мной. Я очень благодарна за всё, что он для меня сделал. Если бы не он, меня бы здесь не было. Но сейчас я играю ради мамы, сестры и бабушек.