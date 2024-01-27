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«Жду не дождусь этого момента». Шевченко — о желании выступать от Казахстана

«Жду не дождусь этого момента». Шевченко — о желании выступать от Казахстана
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Казахстанский теннисист и 48-ая ракетка мира Александр Шевченко, который в 2024 году сменил спортивное гражданство, рассказал в интервью на You-Tube канале Федерации тенниса Казахстана, что с нетерпением ждёт, когда выйдет на корт под флагом Казахстана.

«С большой гордостью буду выступать за Казахстан и, надеюсь, я буду приносить болельщикам удовольствие от своей игры. Жду не дождусь этого момента. Эта страна в меня поверила, и я буду стараться делать все, чтобы доказать, что это не просто так» — сказал Шевченко в интервью.

Напомним, что 23-летний теннисист еще не выигрывал на турнирах Большого шлема, а лучший результат показал, когда дошел до второго круга Roland Garros. О том, что Шевченко будет выступать под флагом Казахстана, он сообщил и в своих социальных сетях.

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