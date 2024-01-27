48-я ракетка мира Александр Шевченко сообщил, что будет представлять Казахстан

48-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко сообщил, что официально сменил спортивное гражданство. Он будет представлять Казахстан.

«Всем привет! Просто хочу сообщить, что со следующей недели буду представлять на корте Казахстан. Я очень горжусь этой возможностью и не могу дождаться, когда выйду на корт, стараясь подарить незабываемые моменты себе и стране», — написал Шевченко в своих социальных сетях.

23-летний Шевченко пока не имеет титулов на уровне ATP. Однако прошлый сезон стал для него прорывным. В конце 2023 года Александр впервые в карьере дошёл до финала турнира ATP. Это произошло в Метце (Франция). Тогда он в двух сетах проиграл французу Уго Умберу. Данный результат позволил Шевченко дебютировать в топ-50 рейтинга ATP.

Также стоит отметить, что 1 декабря Шевченко женился на 29-й ракетке мира из России Анастасии Потаповой.