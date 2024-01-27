Динара Сафина: не захотела возвращаться в спорт из-за проблем с весом

Российская теннисистка Динара Сафина, бывшая первая ракетка мира и финалистка трёх турниров «Большого шлема», рассказала, что она завершила карьеру в возрасте 25 лет из-за расстройства пищевого поведения и проблем с лишним весом.

«В конечном счёте я не захотела возвращаться из-за проблем с весом. Я боролась с тревожностью и расстройством пищевого поведения. У меня постоянно был лишний вес, и я не могла его сбросить, хотя очень старалась.

Я пробовала разные диеты, но ничего не помогало, а играть с лишними 30 килограммами нелегко. Это одна из главных причин, почему я никогда не пыталась вернуться, и это был тяжёлый период, потому что я выглядела не так, как раньше, и люди говорили, что я потолстела и всё такое.

Это не секрет, но в то же время я не хочу, чтобы при прочтении этой истории, люди думали, что мне плохо и я из-за этого плачу.

Я хочу, чтобы люди понимали, что такое может случиться с каждым. У всех свои проблемы, свои страхи, и это нормально, когда, столкнувшись с ними, чувствуешь, что ты один в этом мире и тебя никто не понимает. Многие через это прошли. Но всегда есть свет в конце тоннеля, и важно помнить, что вы не одиноки», — приводит слова спортсменки Tennis.com.