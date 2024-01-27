Сафина: уважаю Соболенко за то, что она оставалась со своей командой в трудные времена

Российская теннисистка Динара Сафина высказалась о выступлении второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии — 2024, где белоруска выиграла титул второй год подряд, не отдав ни сета по ходу соревнований.

«Это правда невероятно. Я испытываю огромное уважение к Арине за то, что она не прислушивалась к чужим голосам и оставалась со своей командой в трудные времена. То, как она вела себя, говорит о силе её характера, о том, насколько она предана своей команде. Если что-то идёт не так, она берёт ответственность на себя. Арина не винит других, и такое отношение показывает, насколько у неё большое сердце.

Думаю, она изменилась как личность. Она нашла баланс, при котором она счастлива внутри и не испытывает эмоциональных проблем. Даже если Арина проигрывает матч, она всё равно улыбается и не принимает это близко к сердцу. Она осознаёт, что у неё может быть плохой день, и всё равно выкладывается на 100% в следующем матче. Поражение не убивает её изнутри», — приводит слова Сафиной Tennis.com.