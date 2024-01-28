Янник Синнер выиграл 9 из 10 последних матчей с игроками топ-5 рейтинга ATP

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел победителем в 9 из 10 последних матчей с игроками из топ-5 мирового рейтинга.
Последние 10 встреч Синнера с игроками из топ-5 рейтинга ATP:
Карлос Алькарас (2-я ракетка мира). Синнер победил в полуфинале турнира в Пекине.
Даниил Медведев (3-я ракетка мира). Синнер победил в финале турнира в Пекине.
Андрей Рублёв (5-я ракетка мира). Синнер победил в полуфинале турнира в Вене.
Даниил Медведев (3-я ракетка мира). Синнер победил в финале турнира в Вене.
Новак Джокович (1-я ракетка мира). Синнер победил в полуфинале Кубка Дэвиса.
Даниил Медведев (3-я ракетка мира). Синнер победил в полуфинале Итогового чемпионата.
Новак Джокович (1-я ракетка мира). Синнер победил на групповом этапе Итогового чемпионата.
Новак Джокович (1-я ракетка мира). Синнер проиграл в финале Итогового чемпионата.
Андрей Рублёв (5-я ракетка мира). Синнер победил в четвертьфинале AO.
Новак Джокович (1-я ракетка мира). Синнер победил в полуфинале AO.
Сегодня, 28 января Синнер (4) сразится с чемпионом US Open — 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (3) за победу в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок начнётся чуть позднее 11:30 мск.
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