«О боже! Что это было???» Соболенко эмоционально обратилась к австралийским болельщикам

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2024 белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала эмоциональный пост в социальных сетях, в котором поблагодарила австралийских болельщиков за поддержку на турнире.

«О боже! Что это было??? Просто хочу сказать вам спасибо за всю поддержку!!! Спасибо вам за все добрые сообщения, которые я получила… Люблю вас всех!!! С этого момента Австралия мой второй дом, люблю вас!!!» — написала Соболенко.

Напомним, в финале Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2. Белорусская теннисистка второй раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. В финальном матче прошлого года она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.