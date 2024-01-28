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«О боже! Что это было???» Соболенко эмоционально обратилась к австралийским болельщикам

«О боже! Что это было???» Соболенко эмоционально обратилась к австралийским болельщикам
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Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2024 белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала эмоциональный пост в социальных сетях, в котором поблагодарила австралийских болельщиков за поддержку на турнире.

«О боже! Что это было??? Просто хочу сказать вам спасибо за всю поддержку!!! Спасибо вам за все добрые сообщения, которые я получила… Люблю вас всех!!! С этого момента Австралия мой второй дом, люблю вас!!!» — написала Соболенко.

Напомним, в финале Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2. Белорусская теннисистка второй раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. В финальном матче прошлого года она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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