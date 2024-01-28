Дмитриева: как бы мы ни болели за Медведева, все понимали, что Синнер играет великолепно

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева от Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Это пятисетовый матч. Первые два сета Даня доминировал, великолепно играл. Он превосходил по всей статистике своего соперника. Но при счёте 5:1, когда почувствовал, что выиграл вторую партию, мне кажется, что немного потерял внимание. Дальше чуть-чуть смягчил игру и дал возможность Синнеру прийти в себя. Уже в конце второго сета Синнер начал находить свою игру, которую Даня в первых двух сетах из него выбил. Дальше была равная битва за каждый матч. Синнер был чуть быстрее, чуть острее и активнее.

Как бы мы ни болели за Медведева, все понимали, что Синнер сейчас играет великолепно. Он и сыграл концовку очень хорошо. Янник был немного свежее, но Даня играл на пределе своих сил концовку, боролся до последнего мяча. Но что делать. Это такой вид спорта, где один побеждает, а другой проигрывает», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.