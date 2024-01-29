Рейтинг WTA, 29 января: Калинская впервые вошла в топ-50, Андреева поднялась на 12 позиций

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает 14-е место. Следом идут Людмила Самсонова (15) и Вероника Кудерметова (16). Мирра Андреева поднялась на 12 позиций и занимает 35-е место. Анна Калинская поднялась на 37 строчек и занимает теперь 38-е место. Она впервые в карьере вошла в топ-50 лучших теннисисток мира.

Рейтинг WTA от 29 января:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 9770 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) – 8905;

3 (4). Кори Гауфф (США) – 7200;

4 (5). Джессика Пегула (США) – 5705;

5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5688;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) – 4076;

7 (15). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3950;

8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) – 3846;

9 (8). Мария Саккари (Греция) – 3710;

10 (9). Каролина Мухова (Чехия) – 3520…

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 2838;

15 (14). Людмила Самсонова (Россия) – 2700;

16 (17). Вероника Кудерметова (Россия) – 2495…

21 (20). Екатерина Александрова (Россия) – 2095…

27 (29). Анастасия Потапова (Россия) – 1634…

35 (47). Мирра Андреева (Россия) – 1408…

38 (75). Анна Калинская (Россия) – 1343…

42 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1238…

50 (57). Анна Блинкова (Россия) – 1192…

62 (74). Элина Аванесян (Россия) – 1049…

84 (90). Камилла Рахимова (Россия) – 853…

100 (170). Мария Тимофеева (Россия) – 730.