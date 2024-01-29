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Соболенко: единственное, что бесило родителей — это то, что я ломала ракетки

Соболенко: единственное, что бесило родителей — это то, что я ломала ракетки
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко рассказала о влиянии родителей на её карьеру.

«Был момент, когда я собиралась всё бросить. Я не могла продолжать, это было слишком. Но я не могла сдаться из-за моей семьи и отца. Я чувствовала, что должна продолжать идти и делать то, что делаю. Я знала, что он этого не примет и очень разозлится, если я скажу, что больше не буду заниматься теннисом, потому что устала бороться.

Мои родители всегда злились, когда я ломала ракетки. Но единственное, что они мне говорили, это то, что они никогда не будут сердиться на меня, если я буду выкладываться на полную и бороться за каждое очко. Для них не имело значения, выиграю я или проиграю. Главное — чтобы я полностью выкладывалась на корте. И не ломала ракетки. Это единственное, что их бесило. До 12 лет я сломала шесть или семь ракеток, а это очень много», — приводит слова Соболенко Vogue Australia.

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