Две фразы Даниила Медведева попала в список лучших цитат Australian Open

Пресс-служба Australian Open в своих социальных сетях опубликовала список из лучших цитат игроков недавно завершившегося турнира. В перечне — несколько фраз за авторством российских игроков.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми фразами из списка.

«Мне требуется так много времени, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас на корте, чтобы контролировать себя и лучше понимать себя. Да, это был долгий путь и долгий путь». — Арина Соболенко — о победе на турнире.

«Я хочу, чтобы они отыграли семь часов, тай-брейк 30-28 в пятом сете, а потом, может быть, посмотрим, не устали ли они в воскресенье». Даниил Медведев — о выборе соперника между Джоковичем и Синнером.

«Приятно творить историю. Это что-то новое для меня и для моего поколения, потому что в последний раз это происходило очень давно. Я ещё не родилась». Даяна Ястремская — о выходе в 1/4 турнира.

«Лучше не находиться в моей голове в это время. Это похоже на фильм ужасов». Андрей Рублёв — о своём мыслительном процессе во время пятисетовой эпопеи с Алексом де Минором.

«Наверное, проиграть в финале лучше, чем проиграть до него». Даниил Медведев — о поражении от Синнера в решающем матче.