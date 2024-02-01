Арина Соболенко объяснила, почему не сомневается в своих нынешних тренерах

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему считает свою команду лучшей.

Напомним, основу штаба Соболенко составляют тренер Антон Дубров и тренер по фитнесу Джейсон Стейси. Интересно, что Дубров работал с Соболенко (в качестве спарринг-партнёра) ещё при Дмитрие Турсунове.

«Потому что после побед, титулов они сразу же думают, где бы мы могли стать сильнее, чтобы развить мой теннис. Я считаю, что очень важно никогда не останавливаться в работе над собой. Сейчас самое время праздновать титул, но, опять же, важно соблюсти баланс. Немного порадоваться и оставить это в прошлом, чтобы подготовиться к будущим турнирам. Но это несложно, если вокруг правильные люди», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.