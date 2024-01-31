Потапова начала защиту титула в Линце, победив финалистку «РГ». А Шнайдер — в 1/4 Хуахина

В среду, 31 января, на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия) закончились матчи первого круга. В основную сетку попали сразу пять россиянок. Екатерина Александрова, имеющая второй номер посева, в первом раунде получила bye. А вот другим нашим соотечественницам пришлось играть в 1/16 финала. Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова провели свои матчи в предыдущие дни. И если Павлюченкова с «баранкой» победила Мартину Тревизан (6:4, 6:0), то Блинкова неожиданно проиграла квалифаеру Юле Нимайер — 3:6, 4:6.

А сегодня на корт выходили Анастасия Потапова (5), которая в прошлом году завоевала титул в Линце, и 19-летняя Эрика Андреева, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Первым запуском играла Потапова, в соперницах у которой оказалась 36-летняя Сара Эррани, финалистка «Ролан Гаррос» 2012 года.

Очевидно, что пик карьеры Эррани уже позади. 22-летняя Потапова сумела воспользоваться преимуществом в возрасте. Первые пять геймов из шести остались за россиянкой, отметившейся двумя брейками, — 5:1. В седьмом гейме Анастасия упустила сетбол на приёме, а затем не смогла подать на партию, взяв лишь одно очко, но со второй попытки, уже при 5:4, всё же закрыла сет — 6:4 за 40 минут.

Во второй партии события развивались схожим образом. Потапова выиграла первые пять геймов из шести — 5:1. Подавая на матч при 5:2, россиянка изрядно нервничала и упустила два матчбола, после чего Эррани с пятого брейк-пойнта взяла-таки её подачу. Тем не менее это не помешало Анастасии уже в следующем гейме закончить встречу. Она использовала первый же матчбол на приёме — 6:4, 6:3 за 1 час 23 минуты.

Во втором круге Потапова сыграет с Элизабеттой Коччаретто, другой итальянкой.

А Андреева, 111-я ракетка мира, сражалась с украинкой Даяной Ястремской (WC), занимающей 29-е место в рейтинге WTA. На минувшей неделе Ястремская в статусе квалифаера сенсационно дошла до полуфинала Australian Open — 2024. Ранее соперницы уже играли друг с другом. Украинка была сильнее в квалификации Уимблдона-2023 — 6:3, 6:4. В этот раз исход встречи оказался таким же.

В начале матча теннисистки обменялись брейками, после чего брали свои геймы, хотя и не без проблем, позволяя сопернице добираться до 40:30. В восьмом гейме Андреевой пришлось тяжеловато, но она вытащила свою подачу с двух брейк-пойнтов — 4:4. После этого девушки уже без приключений дошли до тай-брейка. В нём Ястремская повела 4:0, а после 6:3 реализовала второй сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час.

Во второй партии Ястремская сразу же смогла оформить брейк, но в четвёртом гейме у Андреевой нашёлся ответ на это — 2:2. В шестом гейме россиянка ещё раз взяла чужую подачу, выиграв таким образом четыре гейма подряд, — 4:2. Затем теннисистки обменялись брейками (5:3), а в девятом гейме Эрика со второго сетбола подала на партию — 6:3 за 44 минуты.

В решающем сете первый брейк удался Андреевой, но она сразу же отдала свою подачу — 2:2. Следующие два гейма стали определяющими: россиянка заработала брейк-пойнт, но не использовала его, а вот украинка в аналогичной ситуации реализовала третий брейк-пойнт — 4:2. Этого преимущества она уже не отдала. В седьмом гейме Даяна подала под ноль, а затем реализовала третий матчбол на приёме (Эрика закончила двойной ошибкой) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:2 за 2 часа 28 минут. Традиционного послематчевого рукопожатия у сетки не состоялось.

Также на этой неделе проходит турнир WTA-250 в Хуахине. Свой матч второго круга провела единственная оставшаяся в сетке россиянка. 19-летняя Диана Шнайдер играла с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой. В 2023 году Бадоса оказалась сильнее Шнайдер на зелёном грунте Чарльстона. В этот раз россиянке удалось взять реванш, пусть и на отказе соперницы.

В первом сете теннисистки на протяжении трёх геймов держали каждая свою подачу. А после счёта 2:1 в пользу Бадосы (но без брейка) Шнайдер выиграла пять геймов подряд. Определённые трудности на этом отрезке у россиянки возникли разве что в восьмом гейме, когда она подавала на партию. Но Диана ушла с брейк-пойнта, после чего реализовала первый же сетбол — 6:2 за 34 минуты.

Вторая партия проходила при преимуществе Бадосы. Шнайдер не могла зацепиться ни за один брейк-пойнтов, а испанка в четвёртом гейме под ноль взяла чужую подачу — 3:1. При 4:2 в пользу Паулы Диана смогла ответить брейком, а в восьмом гейме экс вторая ракетка мира снялась из-за травмы спины при 40:0 на подаче соперницы — 6:2, 3:4 (отказ) в пользу Шнайдер за 1 час 18 минут. Напомним, именно из-за проблем со спиной Бадоса пропустила вторую половину сезона-2023.

В четвертьфинале Шнайдер сыграет с Далмой Галфи из Венгрии, 137-й ракеткой мира.

Турниры WTA в Линце и в Хуахине завершатся 4 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».