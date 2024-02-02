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Дядя Надаля — о победе Синнера над Медведевым: этот шаг может изменить ситуацию в теннисе

Дядя Надаля — о победе Синнера над Медведевым: этот шаг может изменить ситуацию в теннисе
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о победе итальянца Янника Синнера над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Когда ударов уже недостаточно для победы, игроку приходится прибегать к помощи тактики. Но у Медведева даже выбора не было. Сила и точность итальянца его полностью уничтожили. После окончания матча Синнера и Медведева я обсуждал игру с близкими. Боюсь, этот большой и значительный шаг может изменить ситуацию в теннисе в ближайшие годы. Хотя Синнер долгое время считался наиболее серьёзным соперником Алькараса, ему не хватало победы такого масштаба, чтобы подтвердить это. Он будет главным соперником Карлоса в ближайшие годы», — приводит слова Тони Надаля El Pais.

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