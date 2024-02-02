Павлюченкова — Мертенс: текстовая трансляция матча четвертьфинала турнира в Линце

Сегодня, 2 февраля, состоится матч четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), в котором за выход в 1/2 финала соревнований поборется российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, 42-я ракетка мира. Её соперницей будет 26-я ракетка мира из Бельгии Элисе Мертенс. Встреча запланирована четвёртым запуском на центральном корте турнира и стартует около 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию борьбы Павлюченковой и Мертенс за выход в полуфинал турнира в Линце.

Это будет четвёртая личная встреча спортсменок на корте. Элисе Мертенс победила в первой встрече с Анастасией Павлюченковой – на Кубке Федерации в 2017 году, россиянка же выигрывала в двух последних матчах: в Истбурне-2017 и на «Ролан Гаррос» – 2023.