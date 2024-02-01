Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Линце

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Соревнования проходят на харде в помещении.
В матче второго круга Павлюченкова со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 53-ю ракетку мира, представительницу Великобритании Кэйти Бултер. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 39 минут. Павлюченкова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету Бултер три эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Линца Павлюченкова сразится с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — Лючия Бронцетти (Италия).
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