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Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Линце

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Линце
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Соревнования проходят на харде в помещении.

В матче второго круга Павлюченкова со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 53-ю ракетку мира, представительницу Великобритании Кэйти Бултер. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 39 минут. Павлюченкова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету Бултер три эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Линца Павлюченкова сразится с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — Лючия Бронцетти (Италия).

Линц. 2-й круг
31 января 2024, среда. 22:35 МСК
Анастасия Павлюченкова
42
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Кэйти Бултер
53
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
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