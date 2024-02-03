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Арина Соболенко снялась с турнира WTA-1000 в Дохе

Арина Соболенко снялась с турнира WTA-1000 в Дохе
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не сможет принять участия в турнире WTA-1000 в Дохе (Катар).

Сообщается, что, кроме Соболенко, не так давно ставшей победительницей первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии, на соревнованиях в Катаре не сможет принять участия американка Джессика Пегула, занимающая четвёртое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Места спортсменок в основной сетке турнира займут 16-летняя россиянка Мирра Андреева, занимающая 35-е место в мировом рейтинге, и американка Питон Стирнс (54-я ракетка мира).

Теннисный турнир в столице Катара городе Доха пройдёт на хардовом покрытии и состоится с 11 по 17 февраля 2024 года.

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