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Самсонова сразится с украинкой Цуренко на старте Абу-Даби, Рыбакина может сыграть с Осакой

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 5 по 11 февраля. Призовой фонд соревнований составил $ 922 573.

Посев соревнований возглавила чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Наоми Осака (Япония) – квалифаер.

Второй сеяной Абу-Даби стала трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер. Её соперницей во втором круге станет либо британка Эмма Радукану, либо чешка Мари Боузкова.

Матчи россиянок в первом круге турнира в Абу-Даби:

Вероника Кудерметова (Россия) – Q (квалифаер)

Людмила Самсонова (Россия, 8) – Леся Цуренко (Украина)

Дарья Касаткина (Россия, 7) – Q.