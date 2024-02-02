Александрова и Павлюченкова пробились в полуфинал Линца! Будет ли русский финал?

В пятницу, 2 февраля, на «пятисотнике» в Линце (Австрия) и турнире категорией ниже в Хуахине (Таиланд) прошли четвертьфинальные матчи. В Хуахине до этой стадии добралась лишь одна россиянка, а именно 19-летняя Диана Шнайдер, занимающая 108-е место в рейтинге WTA. На пути к четвертьфиналу Шнайдер проделала непростой путь по сетке: вначале она обыграла первую сеяную Магду Линетт (6:4, 1:6, 6:1), а затем сломила сопротивление бывшей второй ракетки мира Паулы Бадосы, пусть и на отказе соперницы — 6:2, 3:4 (отказ).

Соперницей Дианы по четвертьфиналу стала Далма Галфи из Венгрии, 137-я ракетка мира. Ранее они никогда не играли друг с другом. Но незнание соперницы не помешало россиянке победить. В первом сете теннисистки без брейков дошли до 2:2, имея при этом упущенные возможности в виде нереализованных брейк-пойнтов. А после этого Шнайдер взяла четыре гейма подряд. В восьмом гейме она приняла на партию, отдав лишь один розыгрыш, — 6:2 за 38 минут.

Во втором сете Шнайдер выглядела ещё убедительнее. На старте партии соперницы обменялись победами в своих геймах, и это было последнее, чего удалось добиться Галфи. Диана забрала пять геймов подряд, сделав два брейка, и оформила более чем уверенную победу — 6:2, 6:1 за 1 час 15 минут.

В полуфинале Шнайдер сыграет с 40-й ракеткой мира китаянкой Синьюй Ван (3), которая в своём четвертьфинале победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (7) — 6:1, 3:6, 6:3.

А в Линце состоялось российское дерби, в котором играли Екатерина Александрова (2) и Анастасия Потапова (5). Александрова во втором раунде повесила «баранку» немке Юле Нимаейр (Q) — 6:3, 6:0, — а Потапова, чемпионка Линца-2023, в тяжелейшем сражении переупрямила итальянку Элизабетту Коччаретто, уйдя с двух матчболов во втором сете, — 2:6, 7:6 (11:9), 7:5.

Счёт личных встреч перед этим матчем был 1-0 в пользу Потаповой. Она выиграла в квалификации турнира в Остраве в 2021 году, когда Александрова снялась, уступая 5:7, 1:3. В этот раз Екатерина смогла взять реванш.

Александрова уже в первом гейме добилась брейка, а свой гейм неожиданно начала с 0:40, но быстро наладила подачу и подтвердила преимущество — 2:0. В пятом гейме Екатерина, старавшаяся играть в атакующий теннис, во второй раз взяла чужую подачу, а в седьмом, когда было 5:1 в её пользу, упустила три сетбола на приёме. Однако потом подала на партию — 6:2 всего за 31 минуту. Что касается Потаповой, то она, похоже, не успела восстановиться после вымотавшего её вчерашнего матча: три виннерса и целых 11 невынужденных за сет.

Анастасия Потапова на турнире в Линце в 2024 году Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Во второй партии Александрова уже в третьем гейме могла взять чужую подачу, но не использовала ни одного из трёх брейк-пойнтов. Потапова упиралась как могла и была за это вознаграждена. Но в пятом гейме её соперница, продолжавшая действовать в атакующей манере, всё же оформила столь нужный ей брейк — 3:2.

Учитывая, что у Екатерины хорошо шла подача, можно было сказать, что перед Анастасией стояла трудновыполнимая задача отыграться. Но она смогла это сделать, причём тогда, когда отступать уже было некуда! При 5:4 Александрова вдруг занервничала, стала ошибаться и не смогла подать на матч, не взяв ни одного очка, — 5:5. Забрав ещё по гейму на подаче, теннисистки перешли к тай-брейку. В нём Потапова вела 4:1 с мини-брейком, но вскоре потеряла преимущество, и Александрова с четвёртого матчбола додавила соотечественницу — 6:2, 7:6 (10:8) за 1 час 28 минут.

Таким образом, Потапова не смогла защитить титул в Линце. Александрова же в полуфинале сыграет с третьей сеяной хорваткой Донной Векич, которая в своём матче 1/4 финала обыграла француженку Клару Бюрель — 6:0, 7:6 (7:3).

А в заключительном четвертьфинале Анастасия Павлюченкова играла с бельгийкой Элисе Мертенс (4). По личным встречам Павлюченкова вела со счётом 2-1. Она легко проиграла Мертенс в Кубке Федерации в 2017 году на грунте, в том же сезоне взяла реванш на траве Истбурна, а в прошлом году одержала тяжёлую победу за три с небольшим часа в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3.

В начале матча обе теннисистки уверенно держали подачу, а в шестом гейме атакующий (хотя и небезошибочный) теннис в исполнении Павлюченковой принёс свои плоды. Мертенс на подаче из 0:30 сделала 30:30, но больше у неё аргументов не нашлось, и россиянка сделала брейк — 4:2. Добытое преимущество позволило Анастасии при 5:3 подать на сет. Правда, именно в этом гейме у неё возникли проблемы. Павлюченкова заработала двойной сетбол, но не использовала его, допустив в том числе двойную ошибку (первую за матч), а потом ещё и брейк-пойнт сопернице подарила, но не сломалась и за счёт хорошей подачи дожала Мертенс — 6:3 за 40 минут.

Во второй партии Павлюченкова своими ошибками уже во втором гейме подарила Мертенс брейк — 2:0 в пользу бельгийки. Правда, россиянка тут же исправилась, провела обратный брейк, а потом и подала под ноль — 2:2. А пятый гейм стал определяющим: Анастасия, и не думавшая сбавлять в активности, не отдала ни одного розыгрыша на приёме и повела 3:2 с брейком. В следующих геймах Элисе уже ничего не смогла поделать с соперницей, хотя и пыталась бороться. Подавая на матч при 5:2, Павлюченкова реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:2 за 1 час 15 минут.

В полуфинале Павлюченкова сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко, которая в своём матче не оставила шансов британке Джоди Бёррэдж (Q) — 6:1, 6:2.

Турниры в Линце и в Хуахине закончатся 4 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».