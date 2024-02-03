Прошла жеребьёвка турнира в Клуж-Напоке, где сыграют Блинкова и Аванесян

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который пройдёт с 5 по 11 февраля. Призовой фонд соревнований на харде составил $ 267 082.

Посев соревнований в Клуж-Напоке возглавила 43-я ракетка мира представительница Нидерландов Аранча Рус. На старте Рус сразится 74-й ракеткой мира бельгийкой Гретье Миннен.

Второй сеяной стала полуфиналистка Уимблдона-2022, 44-я ракетка мира 36-летняя немка Татьяна Мария. Её первой соперницей в Клуж-Напоке станет китаянка Чжосюань Бай.

Стартовые матчи россиянок в Клуж-Напоке:

Элина Аванесян (Россия, 6) – Тамара Корпач (Германия);

Анна Блинкова (Россия, 3) – квалифаер.

Действующей чемпионкой соревнований в Клуж-Напоке является соперница Аванесян Корпач.