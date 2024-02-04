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«Четыре турнира и четыре финала — великолепно». Остапенко — после победы в Линце

«Четыре турнира и четыре финала — великолепно». Остапенко — после победы в Линце
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко, 12-я ракетка мира, прокомментировала свою победу на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). Спортсменка, которая сегодня, 4 февраля, в финале соревнований обыграла 21-ю ракетку мира из России Екатерину Александрову, выиграла свой второй личный титул в сезоне, а также сыграла, включая парный разряд, четвёртый в 2024 году финал.

«Это была действительно хорошая неделя, я чувствовала, что с каждым матчем я играю всё лучше и лучше. Это потрясающе — уже выиграть два титула в одиночном разряде в этом году, а также победить в паре и сыграть в финале Открытого чемпионата Австралии в парном женском разряде. Четыре турнира и четыре финала — великолепно.

Очень довольна тем, как играю в этом году. Чувствую себя более зрелой и уверенной в своей игре, это даже мотивирует меня работать более упорно и вернуться в топ-10», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

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