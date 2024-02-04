19-летняя Шнайдер взяла первый титул в карьере! Россиянка взлетит на 35 мест в рейтинге

В воскресенье, 4 февраля, на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) состоялся финальный матч. Одной из участниц титульного противостояния стала российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 108-е место в мировом рейтинге. Для 19-летней Шнайдер этот финал стал лишь вторым в карьере на уровне WTA.

«Это потрясающее чувство — выйти в свой второй финал в туре. На этой неделе я провела хорошие матчи с замечательными соперницами. Каждый выход в финал — это новое воспоминание, которое будешь хранить на протяжении всей своей карьеры», — приводит слова Дианы, сказанные после выхода в финал, AP.

Первый свой финал Шнайдер провела в сентябре 2023 года. Тогда россиянка добралась до решающей игры в Нинбо, но ничего не смогла поделать там с трёхкратной финалисткой турниров «Большого шлема» Онс Жабер. Представительница Туниса выиграла встречу со счётом 6:2, 6:1. Подробнее об этом матче читайте в отдельном материале.

А в Хуахине соперницей Дианы по финалу стала 30-летняя китайская теннисистка Чжу Линь, 45-я ракетка мира. Несмотря на более чем 10-летнюю разницу в возрасте, Чжу Линь провела за карьеру всего на один финал больше, чем Шнайдер. При этом единственный титул китаянка завоевала как раз в Хуахине, причём год назад. Иными словами, Диана в финале играла с действующей чемпионкой турнира, имевшей второй номер посева.

В то же время счёт личных встреч — 1-0 в пользу Шнайдер — настраивал на оптимизм. Россиянка уверенно разобралась с китаянкой в середине прошлой осени в первом круге турнира в Наньчане — 6:4, 6:0.

Чжу Линь Фото: Julian Finney/Getty Images

Шнайдер, игравшая в своей излюбленной силовой манере, сразу же дала понять сопернице, что нацелена только на титул. Первый гейм, на своей подаче, россиянка взяла, а во втором её не смутило даже то, что Чжу Линь начала с 40:0. В следующих розыгрышах Диана вынудила соперницу допустить несколько неточностей и, взяв пять очков подряд, добилась брейка — 2:0. А в третьем гейме Диана проявила волю и характер, отыграв все три брейк-пойнта. После третьего «ровно» она исполнила эйс, а в следующем розыгрыше добилась ошибки от китаянки, не дав той сделать обратный брейк.

Так Шнайдер повела 3:0 с брейком. Но удержать это преимущество у неё не получилось. В седьмом гейме китаянка поддавила и со второго брейк-пойнта забрала чужую подачу. И хорошо, что россиянка сразу же смогла оформить второй брейк, воспользовавшись грубыми ошибками соперницы, иначе вместо 5:3 стало бы 4:4. А так Диана в девятом гейме спокойно подала на сет — 6:3 за 44 минуты.

В начале второй партии теннисистки уверенно забирали геймы на своей подаче. А в шестом гейме Шнайдер, начав подачу с 30:0, похоже, подустала, сама себе создала проблемы (хотя и Чжу Линь, надо признать, постаралась) и позволила сопернице сделать брейк — 4:2 в пользу китаянки. На этом Чжу Линь не остановилась, и, отдав лишь одно очко в следующих двух геймах, закрыла сет брейком под ноль — 6:2 за 38 минут.

Перед решающей партией Шнайдер удалось перезагрузиться. Россиянка начала сет с брейка под ноль! А во втором гейме, подавая, подтвердила преимущество — 2:0. В пятом гейме Диана ещё раз смогла взять чужую подачу. После 30:30 Шнайдер дважды подряд загоняла Чжу Линь в розыгрышах. Особенно красиво получилось на брейк-пойнте: китаянка вышла к сетке, Диана перебросила её свечой под заднюю, Чжу Линь догнала мяч и вернула его в корт, но россиянка в ответ уверенно пробила навылет.

Так Диана повела 4:1 с двумя брейками. Дальнейшее уже было делом техники. В шестом гейме Шнайдер взяла свою подачу, а в седьмом реализовала первый же матчбол на приёме — 6:3, 2:6, 6:1 за 2 часа 1 минуту.

Вот так Шнайдер завоевала свой первый титул в карьере на уровне WTA. Благодаря этому успеху она отыграет сразу 35 строчек в рейтинге и станет 73-й ракеткой мира. Но это не рекорд для Дианы. В сезоне-2023 она уже успела побывать в топ-60.

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На следующей неделе состоятся два турнира WTA. На «пятисотнике» в Абу-Даби из россиянок выступят Дарья Касаткина (7), Людмила Самсонова (8) и Вероника Кудерметова, а а на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке — Анна Блинкова (3), Элина Аванесян (6) и Эрика Андреева (Q). За всеми событиями следите на «Чемпионате».