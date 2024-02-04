Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP-250 в Монпелье

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 27-я ракетка мира, выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Спортсмен в трёх сетах победил в финале 37-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:3.
Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. По ходу матча Александр Бублик выполнил 19 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил шесть двойных ошибок. На счету Борны Чорича в этой встрече пять подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из семи и одна двойная ошибка.
Это четвёртый титул в карьере 26-летнего Александра Бублика. Отметим, что в Монпелье представитель Казахстана победил уже во второй раз: впервые он выиграл этот турнир в 2022 году, обыграв в финале немца Александра Зверева.
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