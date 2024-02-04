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Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP-250 в Монпелье

Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP-250 в Монпелье
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, 27-я ракетка мира, выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Спортсмен в трёх сетах победил в финале 37-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. По ходу матча Александр Бублик выполнил 19 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил шесть двойных ошибок. На счету Борны Чорича в этой встрече пять подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из семи и одна двойная ошибка.

Это четвёртый титул в карьере 26-летнего Александра Бублика. Отметим, что в Монпелье представитель Казахстана победил уже во второй раз: впервые он выиграл этот турнир в 2022 году, обыграв в финале немца Александра Зверева.

Монпелье. Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Борна Чорич
37
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 3
5 		6 6
         
Александр Бублик
27
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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