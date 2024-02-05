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«Так близко, но так далеко». Павлюченкова высказалась о своём выступлении в Линце

«Так близко, но так далеко». Павлюченкова высказалась о своём выступлении в Линце
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, 42-я ракетка мира, высказалась о своём выступлении на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). Спортсменка дошла на соревнованиях до полуфинала, в котором уступила 12-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко, ставшей впоследствии чемпионкой турнира.

«Это была позитивная неделя! Спасибо за поддержку, потому что я упорно работаю над тем, чтобы вернуться в форму после травмы. Так близко, но так далеко! Всегда приятно играть в Линце, наполненном добрыми воспоминаниями! Будем продолжать двигаться вперёд!» — написала спортсменка в социальной сети.

Напомним, Анастасия Павлюченкова побеждала на турнире в Линце в 2015 году: тогда спортсменка в финале в двух сетах обыграла немку Анну-Лену Фридзам.

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