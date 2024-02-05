Радукану — о целях на сезон: я бы очень хотела завоевать титул на турнире любой категории

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от нынешнего сезона.

«Для меня успехом будет считаться повышение уровня игры сначала на тренировках, а затем и в матчах. Я знаю, что если уровень будет расти, то и результаты последуют. Кроме того, я бы очень хотела завоевать титул на турнире любой категории.

В каком-то смысле обидно, что последние пару лет всё было не так, как я хотела, но я думаю, что мы извлекаем уроки из всего, и сейчас самое время начать это делать, и я действительно наслаждаюсь процессом», — приводит слова Радукану Sportskeeda.

Отметим, Радукану выступит на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Он пройдёт с 5 по 11 февраля. В первом раунде британка сыграет с чешкой Мари Боузковой (36-я ракетка мира).

Действующей победительницей турнира в Абу-Даби является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.