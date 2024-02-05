Джокович, Надаль, Алькарас, Синнер, Медведев и Руне сыграют в новом турнире в Эр-Рияде

Ежегодный фестиваль Riyadh Season, проходящий в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), анонсировал проведение под своей эгидой нового выставочного турнира, который соберёт звёзд мирового тенниса. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе фестиваля.

Турнир, получивший название 6 Kings Slam, состоится в столице Саудовской Аравии в октябре 2024 года. По информации организаторов развлекательного фестиваля, участие в соревнованиях примут сербский теннисист Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, россиянин Даниил Медведев и датский теннисист Хольгер Руне.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии может состояться Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).