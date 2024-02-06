Гаске — об игре 36-летнего Джоковича: видели ли мы подобное в спорте, не считая Джордана?

37-летний французский теннисист Ришар Гаске высказался об игре первой ракетки мира, серба Новака Джоковича в 36 лет.

«В 37-38 лет все мы обычно менее хороши, чем в 25. За исключением Джоковича, который выигрывает турниры «Большого шлема» почти в 37 лет. Видели ли мы когда-нибудь нечто подобное в спорте, не считая разве что Майкла Джордана? Я не могу объяснить, почему Новак так силён в этом возрасте», — приводит слова Гаске L'Equipe.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону — итальянцу Яннику Синнеру. Следующим турниром, на котором выступит сербский теннисист, станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования пройдут с 6 по 17 марта.