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Джокович подтвердил участие в турнире в Индиан-Уэллсе впервые за пять лет

Джокович подтвердил участие в турнире в Индиан-Уэллсе впервые за пять лет
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что будет участвовать в турнире Indian Wells Masters в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Последний раз он выступал там в 2019 году. Сейчас он является пятикратным чемпионом этого турнира.

Сербский спортсмен находится на восстановлении сил после проигрыша в полуфинале Australian Open — 2024 действующему чемпиону турнира Яннику Синнеру. По словам тренера теннисиста, весь турнир AO пошёл изначально не так, поэтому Джоковичу просто следует двигаться дальше.

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Indian Wells Masters пройдёт с 6 по 16 марта. Призовой фонд этого года пока не назван, в прошлом году сумма составила $ 8,8 млн. Победу в 2023 году одержал Карлос Алькарас, который сейчас является второй ракеткой мира.

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