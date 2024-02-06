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Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) 61-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над немецкой теннисисткой, 77-й ракеткой мира Тамарой Корпач. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Аванесян в этой встрече ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати заработанных. На счету Корпач два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Клуж-Напока. 1-й круг
06 февраля 2024, вторник. 15:45 МСК
Тамара Корпач
77
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Элина Аванесян
61
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Отметим, Тамара Корпач является действующей чемпионкой соревнований в Клуж-Напоке. Во втором круге турнира WTA-250 Аванесян встретится с победителем матча между Андреа Миту и Анастасией Севастовой.

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