Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) 61-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над немецкой теннисисткой, 77-й ракеткой мира Тамарой Корпач. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу россиянки.
Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Аванесян в этой встрече ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати заработанных. На счету Корпач два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Отметим, Тамара Корпач является действующей чемпионкой соревнований в Клуж-Напоке. Во втором круге турнира WTA-250 Аванесян встретится с победителем матча между Андреа Миту и Анастасией Севастовой.
- 6 февраля 2024
-
18:19
-
18:06
-
17:55
-
17:54
-
17:24
-
17:15
-
16:56
-
16:16
-
15:48
-
15:34
-
14:13
-
12:47
-
12:31
-
12:19
-
12:07
-
11:48
-
11:32
-
11:11
-
10:58
-
10:47
-
10:38
-
09:44
-
09:30
-
09:18
-
07:06
-
02:03
-
00:13
- 5 февраля 2024
-
23:33
-
22:46
-
22:33
-
20:08
-
19:10
-
18:39
-
17:52
-
15:59