Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) 61-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над немецкой теннисисткой, 77-й ракеткой мира Тамарой Корпач. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Аванесян в этой встрече ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати заработанных. На счету Корпач два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, Тамара Корпач является действующей чемпионкой соревнований в Клуж-Напоке. Во втором круге турнира WTA-250 Аванесян встретится с победителем матча между Андреа Миту и Анастасией Севастовой.