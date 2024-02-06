«Спасибо, бро». Джокович прокомментировал слова Холанда о лучшем спортсмене в мире

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 36-летний Новак Джокович ответил форварду «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингу Холанду. Ранее футболист назвал сербского теннисиста Джоковича лучшим спортсменом в мире.

«Спасибо, бро», — написал Джокович у себя в соцсетях, добавив к ответу видео с интервью Холанда на официальном YouTube-канале «Манчестер Сити».

Напомним, Новак Джокович является 10-кратным победителем Australian Open, трёхкратным чемпионом Открытого чемпионата Франции. Также спортсмен семь раз выигрывал Уимблдон и четыре раза — US Open. Теннисисту не удалось защитить титул Australian Open в этом году. Следующим турниром, на котором выступит сербский теннисист, станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования пройдут с 6 по 17 марта.