Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Эшлин Крюгер
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей США Эшлин Крюгер (82-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Касаткина в этой встрече допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Крюгер два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В четвертьфинале соревнований в Абу-Даби Касаткина встретится с победительницей противостояния Сорана Кырстя (Румыния) — Мария Саккари (Греция). Турнир завершится 11 февраля.
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