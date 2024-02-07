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Блинкова уступила во втором круге турнира в Клуж-Напоке

Блинкова уступила во втором круге турнира в Клуж-Напоке
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Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).

В матче второго круга соревнований россиянка встретилась с теннисисткой из Испании Нурией Парризас-Диас. Встреча завершилась победой испанской спортсменки со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Россиянка сделала пять подач на вылет и допустила три двойные ошибки. Её соперница не оформила ни одного эйса и совершила на одну двойную ошибку меньше.

Клуж-Напока. 2-й круг
07 февраля 2024, среда. 16:40 МСК
Нурия Парризас-Диас
132
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 4
         
Анна Блинкова
51
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

В четвертьфинале Нурия Парризас-Диас сыграет с победителем матча итальянки Элизабетты Коччаретто (56-я ракетка мира) и британки Хэрриет Дарт, занимающей 103-е место в рейтинге WTA.

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