Блинкова уступила во втором круге турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).

В матче второго круга соревнований россиянка встретилась с теннисисткой из Испании Нурией Парризас-Диас. Встреча завершилась победой испанской спортсменки со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Россиянка сделала пять подач на вылет и допустила три двойные ошибки. Её соперница не оформила ни одного эйса и совершила на одну двойную ошибку меньше.

В четвертьфинале Нурия Парризас-Диас сыграет с победителем матча итальянки Элизабетты Коччаретто (56-я ракетка мира) и британки Хэрриет Дарт, занимающей 103-е место в рейтинге WTA.