Блинкова уступила во втором круге турнира в Клуж-Напоке
Поделиться
Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).
В матче второго круга соревнований россиянка встретилась с теннисисткой из Испании Нурией Парризас-Диас. Встреча завершилась победой испанской спортсменки со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Россиянка сделала пять подач на вылет и допустила три двойные ошибки. Её соперница не оформила ни одного эйса и совершила на одну двойную ошибку меньше.
Клуж-Напока. 2-й круг
07 февраля 2024, среда. 16:40 МСК
132
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
51
Анна Блинкова
А. Блинкова
В четвертьфинале Нурия Парризас-Диас сыграет с победителем матча итальянки Элизабетты Коччаретто (56-я ракетка мира) и британки Хэрриет Дарт, занимающей 103-е место в рейтинге WTA.
Комментарии
- 7 февраля 2024
-
18:29
-
17:49
-
17:28
-
16:50
-
14:04
-
13:41
-
10:25
-
10:10
-
09:29
-
00:54
-
00:35
- 6 февраля 2024
-
22:58
-
22:40
-
20:47
-
19:52
-
19:31
-
19:15
-
18:56
-
18:45
-
18:39
-
18:19
-
18:06
-
17:55
-
17:54
-
17:24
-
17:15
-
16:56
-
16:16
-
15:48
-
15:34
-
14:13
-
12:47
-
12:31
-
12:19
-
12:07
Партнерский контент