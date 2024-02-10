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Диана Шнайдер и Эрика Андреева вышли в основную сетку турнира в Дохе

Диана Шнайдер и Эрика Андреева вышли в основную сетку турнира в Дохе
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Две российские теннисистки стали победителями квалификационного отбора и попали в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Диана Шнайдер, занимающая 73-е место в рейтинге WTA, обыграла белорусскую теннисистку Александру Саснович (95-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:2.

Эрика Андреева (112-я ракетка мира) победила китайскую теннисистку Чжосюань Бай, занимающую 87-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу россиянки.

К сожалению, не смогла выйти в основу Дохи ещё одна российская теннисистка, Камилла Рахимова (86-й номер рейтинга). В финале квалификации она уступила польской спортсменке Магдалене Френх — 2:6, 2:6.

Основные стадии турнира в Дохе начинаются 11 февраля 2024 года.

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