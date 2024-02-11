Чесноков: Рыбакина на голову сильнее Касаткиной

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков заявил, что у Дарьи Касаткиной мало шансов обыграть Елену Рыбакину в финальном матче WTA-500 в Абу-Даби, потому что казахстанская теннисистка намного мощнее.

«Я видел, как играла Касаткина. Она сейчас прекрасно играет, очень хорошо двигается и вполне могла выиграть вчера в двух сетах вместо трёх. При этом Рыбакина на голову сильнее, она намного мощнее и быстрее Касаткиной, и за счёт этого она может разнести Дарью. Я думаю, что у Касаткиной мало шансов на победу, но посмотрим, в женском теннисе случается всякое» — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, сегодня, 11 февраля, в 16:00 мск начнётся финальный матч турнира в Абу-Даби, где встретятся российская и казахстанская теннисистки.

Отметим, что Дарья Касаткина является победительницей семи турниров WTA. Елена Рыбакина выигрывала в турнирах WTA шесть раз.