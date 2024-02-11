Чесноков: Рыбакина на голову сильнее Касаткиной

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков заявил, что у Дарьи Касаткиной мало шансов обыграть Елену Рыбакину в финальном матче WTA-500 в Абу-Даби, потому что казахстанская теннисистка намного мощнее.
«Я видел, как играла Касаткина. Она сейчас прекрасно играет, очень хорошо двигается и вполне могла выиграть вчера в двух сетах вместо трёх. При этом Рыбакина на голову сильнее, она намного мощнее и быстрее Касаткиной, и за счёт этого она может разнести Дарью. Я думаю, что у Касаткиной мало шансов на победу, но посмотрим, в женском теннисе случается всякое» — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Напомним, сегодня, 11 февраля, в 16:00 мск начнётся финальный матч турнира в Абу-Даби, где встретятся российская и казахстанская теннисистки.
Отметим, что Дарья Касаткина является победительницей семи турниров WTA. Елена Рыбакина выигрывала в турнирах WTA шесть раз.
- 11 февраля 2024
-
12:02
-
10:55
-
10:40
-
04:21
-
03:05
-
00:07
- 10 февраля 2024
-
23:20
-
22:57
-
22:45
-
22:30
-
22:28
-
22:03
-
22:00
-
20:55
-
20:28
-
20:03
-
19:19
-
19:09
-
17:49
-
17:30
-
17:08
-
15:49
-
06:24
- 9 февраля 2024
-
23:08
-
22:00
-
21:10
-
20:09
-
19:24
-
19:11
-
17:46
-
17:25
-
17:14
-
17:05
-
16:46
-
15:34