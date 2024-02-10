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Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Абу-Даби

Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Абу-Даби
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Соперницей россиянки была бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя (13-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу Касаткиной. Матч продолжался 3 часа 2 минуты. Россиянка сделала один эйс и четыре двойные ошибки. Её соперница три раза подала навылет и допустила одну двойную. Дарья реализовала 7 брейк-пойнтов из 16, а Беатрис — 6 из 14.

Абу-Даби. 1/2 финала
10 февраля 2024, суббота. 14:10 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
3 		6 6 2
         
Беатрис Хаддад-Майя
13
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

В финале россиянка встретится с победительницей поединка между пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан) и российской теннисисткой Людмилы Самсоновой, занимающей 15-е место в рейтинге WTA. Текстовая трансляция второго полуфинала доступна на «Чемпионате».

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