Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Соперницей россиянки была бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя (13-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу Касаткиной. Матч продолжался 3 часа 2 минуты. Россиянка сделала один эйс и четыре двойные ошибки. Её соперница три раза подала навылет и допустила одну двойную. Дарья реализовала 7 брейк-пойнтов из 16, а Беатрис — 6 из 14.

В финале россиянка встретится с победительницей поединка между пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан) и российской теннисисткой Людмилы Самсоновой, занимающей 15-е место в рейтинге WTA. Текстовая трансляция второго полуфинала доступна на «Чемпионате».