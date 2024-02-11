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Уго Умбер одолел Григора Димитрова в финале турнира категории ATP-250 в Марселе

Уго Умбер одолел Григора Димитрова в финале турнира категории ATP-250 в Марселе
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21-я ракетка мира, французский теннисист Уго Умбер одержал победу на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). В финальном матче он одолел представителя Болгарии, 13-ю ракетку мира Григора Димитрова. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу француза.

Марсель. Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 17:40 МСК
Уго Умбер
21
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Григор Димитров
13
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Димитров выполнил шесть эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух и допустил две двойные ошибки. На счету Уго Умбера в этом матче девять подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, что финальный матч турнира категории ATP-250 в Марселе — четвёртая личная встреча спортсменов. В предыдущих трёх победа оставалась за представителем Болгарии (Париж-2019, Цинциннати-2020 и Вашингтон-2023).

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