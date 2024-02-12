Павлюченкова в двух сетах обыграла Касаткину на старте турнира в Дохе

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В стартовом матче Павлюченкова обыграла 13-ю ракетку мира соотечественницу Дарью Касаткину (11). Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Анастасии.
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Павлюченкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Касаткиной два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
Стоит отметить, что день назад, 11 февраля, Касаткина играла в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
Следующей соперницей Павлюченковой в Дохе станет 29-я ракетка мира 21-летняя украинка Марта Костюк.
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