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Павлюченкова в двух сетах обыграла Касаткину на старте турнира в Дохе

Павлюченкова в двух сетах обыграла Касаткину на старте турнира в Дохе
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В стартовом матче Павлюченкова обыграла 13-ю ракетку мира соотечественницу Дарью Касаткину (11). Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Анастасии.

Доха (ж). 1-й круг
12 февраля 2024, понедельник. 17:35 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 2
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Касаткиной два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Стоит отметить, что день назад, 11 февраля, Касаткина играла в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

Следующей соперницей Павлюченковой в Дохе станет 29-я ракетка мира 21-летняя украинка Марта Костюк.

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