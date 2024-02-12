Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Арина Соболенко и Ига Свёнтек, борьба за первую строчку рейтинга, первая ракетка мира, шансы белоруски

Соболенко бросает вызов Свёнтек. Арина может очень скоро вернуться на первую строчку
Артём Тайманов
Борьба за первую строчку рейтинга WTA
Комментарии
Несмотря на то что белоруска пропускает «тысячник» в Дохе, у неё остаются шансы обогнать польку уже на следующей неделе, по итогам Дубая.

Второй год подряд выиграв Australian Open, Арина Соболенко не добавила очков в свой рейтинг, поскольку сделать это при защите титула в принципе невозможно – за исключением случаев, когда турнир сдвинулся на другое место в календаре или получил более высокую категорию, но понятно, что к Открытому чемпионату Австралии ни то, ни другое неприменимо. Однако защита всех 2000 очков за титул позволила Арине остаться недалеко от Иги Свёнтек, которая второй раз подряд провалилась в Мельбурне, вылетев в третьем круге (в 2023-м полька проиграла в четвёртом). При этом год назад Ига уступила чемпионке Уимблдона Елене Рыбакиной, а сейчас не справилась с 19-летней Линдой Носковой. Сейчас у польки меньше 1000 очков преимущества относительно белоруски – если быть точнее, 865 – и именно столько Ига защищает в ближайшие две недели. Таким образом, в ближайшее время у Арины будут шансы вернуться на первую строчку рейтинга.

Материалы по теме
Первая ракетка мира Свёнтек опять рано вылетела с AO — теперь от 19-летней чешки. Почему?
Первая ракетка мира Свёнтек опять рано вылетела с AO — теперь от 19-летней чешки. Почему?

Расклады Свёнтек на турнире в Дохе

Правда, приличный удар по своим шансам сделать это нанесла сама Соболенко, снявшись с турнира в Дохе. В прошлом году это был турнир категории WTA-500, потому что раньше в Дохе и Дубае чередовались «пятисотники» и «тысячники», но теперь оба соревнования получили статус WTA-1000. Соответственно, оставшаяся в сетке Ига может набрать здесь 1000 очков и создать приличный отрыв от пропускающей турнир Арины. Отметим, что здесь тогда как раз сработает то, что было упомянуто в начале статьи – Свёнтек может защитить титул и при этом добавить себе рейтинговых баллов. В 2023-м победа в Дохе принесла польке только 470 очков, а сейчас даже финал даёт 650. Отметим, что за полуфинал начислят 390 баллов, а за четвертьфинал – 215.

Поскольку в Дохе всё связанное с борьбой за первую строчку рейтинга в руках Иги, оценим её сетку на этом турнире. Первый круг она, как и все теннисистки, попавшие в топ-8 посева, пропускает, а во втором встретится либо со Слоан Стивенс, либо с Сораной Кырстей. Американка давно не в той форме, в которой была, выигрывая US Open – 2017, а румынка после ряда хороших выступлений в прошлом сезоне этот начала слабо. В третьем круге Свёнтек точно выйдет (если, конечно, вдруг не проиграет во втором) на кого-то из россиянок – Александрову, которая уже вышла во второй круг, Шнайдер или Андрееву. Правда, не Мирру, а её старшую сестру Эрику. Мирра как раз попадала в основную сетку после снятия Арины Соболенко, но в итоге и сама в Доху не полетела. Отметим, что у 16-летней россиянки ещё есть возрастные ограничения на количество взрослых турниров за год, и, возможно, её отказ вызван именно этим.

Материалы по теме
Есть второй титул! Соболенко в блестящем стиле выиграла второй финал Australian Open
Есть второй титул! Соболенко в блестящем стиле выиграла второй финал Australian Open

В четвертьфинале Свёнтек, вероятнее всего, сыграет либо с Еленой Остапенко, которая набрала отличную форму, выиграв уже два турнира WTA в одиночном разряде и дойдя до финала Australian Open в парном разряде, либо с Беатрис Хаддад-Майей, недавно устроившей марафон сначала с Магдой Линетт, а затем с Дарьей Касаткиной. В этой же части сетки оказалась и Виктория Азаренко – именно в матчах с ней Остапенко потерпела оба поражения в одиночном разряде в нынешнем сезоне. Ну а в полуфинале, исходя из рейтинга, Ига должна встретиться либо с Онс Жабер, либо с Марией Саккари. Кстати, второй номер посева в Дохе у Кори Гауфф, а третий – у Елены Рыбакиной.

Шансы Соболенко в Дубае и на следующих крупных турнирах

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Если предположить, что полька оступится и не завоюет в Дохе титул, а вылетит на относительно ранней стадии, то борьба за первую строчку обострится. Тогда у Арины будет шанс сместить Игу с трона уже в Дубае. Отметим, что в 2023-м Соболенко тоже пропустила Доху после триумфа на Australian Open – правда, тогда это было более логичным решением, поскольку титул там давал всего 470 очков, а не 1000. После небольшого отпуска белоруска прилетела в Дубай, выиграла два матча, выйдя в четвертьфинал, а там случилось поражение от Барборы Крейчиковой с нестандартным счётом 6:0, 6:7 (2:7), 1:6. Чешка, кстати, так вдохновилась этой победой, что завоевала в Эмиратах титул, разобравшись в финале как раз со Свёнтек. В результате Арина набрала на турнире 190 очков, а Ига – 585. Соответственно, в этом году полька сможет добавить там не больше 415 баллов, в то время как белоруска может добрать максимум 810 очков.

Отметим, что если у Свёнтек будут, например, полуфинал Дохи и финал Дубая, а Соболенко завоюет в Эмиратах титул, то этих очков Арине хватит, чтобы опередить соперницу и вновь стать первой ракеткой мира. Если же этого не произойдёт, то дальше будет ещё мартовский отрезок с двумя совместными женскими и мужскими крупными турнирами, образующими «Солнечный дубль» – Индиан-Уэллсом и Майами. Победа на каждом из них тоже даёт по 1000 очков. Правда, там больше защищает уже Соболенко. У неё 650 баллов за финал Индиан-Уэллса и ещё 215 — за четвертьфинал Майами, а у Свёнтек только 390 очков за полуфинал Индиан-Уэллса – в Майами в 2023-м она не играла. Заглядывать сейчас ещё дальше, на грунтовый сезон, всерьёз не будем, но отметим, что Арина может добавить прежде всего в Риме, где проиграла первый же матч в прошлом сезоне. При этом ей предстоит защищать титул в Мадриде, а Иге – финал там же плюс титулы в Штутгарте и на «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
«Это был турнир Соболенко». Легенды и болельщики восхитились триумфом белоруски на AO-2024
«Это был турнир Соболенко». Легенды и болельщики восхитились триумфом белоруски на AO-2024

Таким образом, лучший шанс вернуться на первую строчку в ближайшие недели у Соболенко может быть в Дубае, но для этого нужно, чтобы Свёнтек хотя бы не завоевала титул в Дохе, а желательно проиграла до финала. На турнирах в США это тоже возможно, однако там уже необходимо выступить куда лучше соперницы, поскольку защищает Арина в те недели на 475 очков больше. Посмотрим, как Ига сыграет в Катаре, и будем ждать возвращения белоруски в теннис на турнире в ОАЭ.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android