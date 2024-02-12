Соболенко бросает вызов Свёнтек. Арина может очень скоро вернуться на первую строчку

Второй год подряд выиграв Australian Open, Арина Соболенко не добавила очков в свой рейтинг, поскольку сделать это при защите титула в принципе невозможно – за исключением случаев, когда турнир сдвинулся на другое место в календаре или получил более высокую категорию, но понятно, что к Открытому чемпионату Австралии ни то, ни другое неприменимо. Однако защита всех 2000 очков за титул позволила Арине остаться недалеко от Иги Свёнтек, которая второй раз подряд провалилась в Мельбурне, вылетев в третьем круге (в 2023-м полька проиграла в четвёртом). При этом год назад Ига уступила чемпионке Уимблдона Елене Рыбакиной, а сейчас не справилась с 19-летней Линдой Носковой. Сейчас у польки меньше 1000 очков преимущества относительно белоруски – если быть точнее, 865 – и именно столько Ига защищает в ближайшие две недели. Таким образом, в ближайшее время у Арины будут шансы вернуться на первую строчку рейтинга.

Расклады Свёнтек на турнире в Дохе

Правда, приличный удар по своим шансам сделать это нанесла сама Соболенко, снявшись с турнира в Дохе. В прошлом году это был турнир категории WTA-500, потому что раньше в Дохе и Дубае чередовались «пятисотники» и «тысячники», но теперь оба соревнования получили статус WTA-1000. Соответственно, оставшаяся в сетке Ига может набрать здесь 1000 очков и создать приличный отрыв от пропускающей турнир Арины. Отметим, что здесь тогда как раз сработает то, что было упомянуто в начале статьи – Свёнтек может защитить титул и при этом добавить себе рейтинговых баллов. В 2023-м победа в Дохе принесла польке только 470 очков, а сейчас даже финал даёт 650. Отметим, что за полуфинал начислят 390 баллов, а за четвертьфинал – 215.

Поскольку в Дохе всё связанное с борьбой за первую строчку рейтинга в руках Иги, оценим её сетку на этом турнире. Первый круг она, как и все теннисистки, попавшие в топ-8 посева, пропускает, а во втором встретится либо со Слоан Стивенс, либо с Сораной Кырстей. Американка давно не в той форме, в которой была, выигрывая US Open – 2017, а румынка после ряда хороших выступлений в прошлом сезоне этот начала слабо. В третьем круге Свёнтек точно выйдет (если, конечно, вдруг не проиграет во втором) на кого-то из россиянок – Александрову, которая уже вышла во второй круг, Шнайдер или Андрееву. Правда, не Мирру, а её старшую сестру Эрику. Мирра как раз попадала в основную сетку после снятия Арины Соболенко, но в итоге и сама в Доху не полетела. Отметим, что у 16-летней россиянки ещё есть возрастные ограничения на количество взрослых турниров за год, и, возможно, её отказ вызван именно этим.

В четвертьфинале Свёнтек, вероятнее всего, сыграет либо с Еленой Остапенко, которая набрала отличную форму, выиграв уже два турнира WTA в одиночном разряде и дойдя до финала Australian Open в парном разряде, либо с Беатрис Хаддад-Майей, недавно устроившей марафон сначала с Магдой Линетт, а затем с Дарьей Касаткиной. В этой же части сетки оказалась и Виктория Азаренко – именно в матчах с ней Остапенко потерпела оба поражения в одиночном разряде в нынешнем сезоне. Ну а в полуфинале, исходя из рейтинга, Ига должна встретиться либо с Онс Жабер, либо с Марией Саккари. Кстати, второй номер посева в Дохе у Кори Гауфф, а третий – у Елены Рыбакиной.

Шансы Соболенко в Дубае и на следующих крупных турнирах

Арина Соболенко Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Если предположить, что полька оступится и не завоюет в Дохе титул, а вылетит на относительно ранней стадии, то борьба за первую строчку обострится. Тогда у Арины будет шанс сместить Игу с трона уже в Дубае. Отметим, что в 2023-м Соболенко тоже пропустила Доху после триумфа на Australian Open – правда, тогда это было более логичным решением, поскольку титул там давал всего 470 очков, а не 1000. После небольшого отпуска белоруска прилетела в Дубай, выиграла два матча, выйдя в четвертьфинал, а там случилось поражение от Барборы Крейчиковой с нестандартным счётом 6:0, 6:7 (2:7), 1:6. Чешка, кстати, так вдохновилась этой победой, что завоевала в Эмиратах титул, разобравшись в финале как раз со Свёнтек. В результате Арина набрала на турнире 190 очков, а Ига – 585. Соответственно, в этом году полька сможет добавить там не больше 415 баллов, в то время как белоруска может добрать максимум 810 очков.

Отметим, что если у Свёнтек будут, например, полуфинал Дохи и финал Дубая, а Соболенко завоюет в Эмиратах титул, то этих очков Арине хватит, чтобы опередить соперницу и вновь стать первой ракеткой мира. Если же этого не произойдёт, то дальше будет ещё мартовский отрезок с двумя совместными женскими и мужскими крупными турнирами, образующими «Солнечный дубль» – Индиан-Уэллсом и Майами. Победа на каждом из них тоже даёт по 1000 очков. Правда, там больше защищает уже Соболенко. У неё 650 баллов за финал Индиан-Уэллса и ещё 215 — за четвертьфинал Майами, а у Свёнтек только 390 очков за полуфинал Индиан-Уэллса – в Майами в 2023-м она не играла. Заглядывать сейчас ещё дальше, на грунтовый сезон, всерьёз не будем, но отметим, что Арина может добавить прежде всего в Риме, где проиграла первый же матч в прошлом сезоне. При этом ей предстоит защищать титул в Мадриде, а Иге – финал там же плюс титулы в Штутгарте и на «Ролан Гаррос».

Таким образом, лучший шанс вернуться на первую строчку в ближайшие недели у Соболенко может быть в Дубае, но для этого нужно, чтобы Свёнтек хотя бы не завоевала титул в Дохе, а желательно проиграла до финала. На турнирах в США это тоже возможно, однако там уже необходимо выступить куда лучше соперницы, поскольку защищает Арина в те недели на 475 очков больше. Посмотрим, как Ига сыграет в Катаре, и будем ждать возвращения белоруски в теннис на турнире в ОАЭ.