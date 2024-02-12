Патрик Муратоглу раскрыл имена пяти игроков с лучшей подачей во все времена

Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу в своих социальных сетях составил рейтинг пяти теннисистов с лучшей подачей во все времена.
Топ-5 игроков с лучшей подачей по версии Патрика Муратоглу выглядит следующим образом:
1. Джон Иснер (США, завершил карьеру в прошлом году);
2. Ник Кирьос (Австралия, пропустил более одного сезона из-за травмы);
3. Иво Карлович (Хорватия);
4. Пит Сампрас (США);
5. Горан Иванишевич (Хорватия).
Стоит отметить, что в прошлом сезоне лучшим подающим игроком ATP-тура стал поляк Хуберт Хуркач, который исполнил 1031 эйс в 69 матчах. В пятёрку лучших также попали россияне Андрей Рублёв (третье место) и Даниил Медведев (пятое место).